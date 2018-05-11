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пятница, 11 мая 2018 18:29

"Счет пойдет на сотни" - эксперт спрогнозировал новое обострение в Донбассе

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&quot;Счет пойдет на сотни&quot; - эксперт спрогнозировал новое обострение в Донбассе
Во время нового обострения в Донбассе на помощь боевикам введут русский спецназ. Фото презентационное.

В ближайшее время на Донбассе количество обстрелов со стороны боевиков увеличится в сотни раз.

Такой прогноз дал военный эксперт Дмитрий Тимчук, координатор группы "Информационный сопротивление".

"Счет будет идти на сотни. Ситуация отразится в увеличении количества обстрелов, их интенсивности и более активном применении тяжелых вооружений. Возможно, будут введены дополнительные подразделения российского спецназа. Но, опять-таки, это будет отображаться только на тактическом уровне. При этом мы внимательно следим за переброской сил и средств из России. Сейчас они пополняют текущие запасы. Но нужно учитывать мощную эксплуативность боевиками боеприпасов. Однако без введения российских батальонно-тактических групп мы не ожидаем масштабных операций.

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Цели боевиков не изменяются. Они поддерживают градус напряженности на Донбассе. А если говорить о доступном обозримом будущем, то можно прогнозировать некоторую эскалацию. Почему? В немецком Аахене прошла встреча Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона без России, на которой обсуждался и вопрос о миротворцах. А любая активизация со введением миротворческой миссии может отразиться на ситуации в Донбассе. То есть оккупационные войска будут демонстрировать большую активность, чтобы показать, что без участия России, без учета ее мнения и, прежде всего, без принятия ее формата миротворческой операции, который абсолютно неприемлем для Украины, никакой деэскалации на Донбассе не будет ", - сказал Тимчук.

Боевикам, которые в самопровозглашенной ЛНР были осуждены за тяжкие преступления, обещают амнистию, если те согласятся воевать на стороне террористов на передовой.

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