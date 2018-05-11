С тюремной камеры на передовую - в ЛНР новая волна "мобилизации"

Осужденным боевикам ЛНР обещают амнистию, если те согласятся и дальше воевать на передовой. Фото: Информационное сопротивление

Боевикам, которые в самопровозглашенной ЛНР были осужденные за тяжкие преступления, обещают амнистию, если те согласятся воевать на стороне террористов на передовой.

Такие данные обнародовала Восточная правозащитная группа в Facebook.

"В ЛНР объявлена ​​амнистия для ряда категорий осужденных, среди которых есть лица, которые принимали активное участие в боевых действиях против Украины в 2014-2015 годах. По информации нашего источника, для данной категории обязательным условием освобождения является возвращение в ряды НВФ ЛНР. Количество данной категории около 600 человек.

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Также у местных печати, стали появляться объявления о наборе в "Артиллерию ЛНР" и "Народную милицию ЛНР", с зарплатой от 15000 рублей и полным социальным пакетом", - говорится в сообщении.

Вскоре Кремль может отдать террористу Гиркину самопровозглашенную ЛНР, чтобы усилить свой контроль над оккупированным Донбассом.