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вторник, 02 октября 2018 20:01

"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"

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- Саша позвонил и сказал: "Мама, сегодня меня везут в госпиталь. Я сообщу тебе в который". Вечером того дня я ехала с работы и набирала Сашу, но он молчал. На следующий день мне позвонили. Сказали, что сын погиб, - рассказывает 54-летняя Валентина Яроцкая из города Староконстантинов, что в Хмельницкой области.

Ее сын 34-летний Александр, боец ​​128-й горно-штурмовой бригады, погиб от автоматной пули в прошлом году 17 ноября.

Автор: предоставлено Валентиной Яроцкой
  Александр Яроцкий родился 15 октября 1984 года в городе Хабаровск, Россия, в семье военных. Там пошел в первый класс. После распада Советского Союза, Яроцкие переехали на родину отца - в город Староконстантинов. После школы Александр отслужил в армии. Учился в местном училище на повара. Некоторое время работал по специальности, позже - слесарем в газовой конторе. 10 апреля 2014-го Александра Яроцкого мобилизовали в 51-ю механизированную бригаду. Через полтора месяца учений их отправили в зону боевых действий
Александр Яроцкий родился 15 октября 1984 года в городе Хабаровск, Россия, в семье военных. Там пошел в первый класс. После распада Советского Союза, Яроцкие переехали на родину отца - в город Староконстантинов. После школы Александр отслужил в армии. Учился в местном училище на повара. Некоторое время работал по специальности, позже - слесарем в газовой конторе. 10 апреля 2014-го Александра Яроцкого мобилизовали в 51-ю механизированную бригаду. Через полтора месяца учений их отправили в зону боевых действий

Сын вам рассказывал о войне?

Он доверял мне. Но о войне почти не рассказывал, держал в себе.

Сначала они стояли в Донецкой области, затем был Иловайск, Дебальцево. О Иловайском котеле, он не хотел говорить даже когда вернулся домой на реабилитацию. По ночам плакал, и я с ним. Затем села перед ним и попросила поговорить со мной. Рассказал, как ребята погибали, как думали, не вернутся к родным. Они чудом вырвались из этого ада. Хотя судьба некоторых друзей неизвестна до сих пор.

О боях в Дебальцево рассказывал?

Нет. Здесь ничего не знаю. Саша почти неделю не выходил на связь. Затем позвонил: "Мамочка, я жив". Спросила, где он был. Он сидел на БТРе, когда их обстреляли русские из артиллерии. Получил тяжелую контузию, был в коме. Его неделю пытались спасти, не могли привести в чувство.

Сашка демобилизовали. Но домой приехала не мой ребенок. Его постоянно тянуло на фронт, хотел мстить за друзей. Слышала и такую ​​историю - он стоял на посту, как к нему пришел друг: "Иди отдыхай, я уже не хочу спать". Только Саша отошел, как прилетела мина, попала в его него, разорвала. Сын винил себя.

Его постоянно тянуло на фронт, хотел мстить за друзей

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Как он привыкал к мирной жизни?

Сначала они с другом получили путевки в военный санаторий "Хмельник" в Винницкой области. Приехали, поселились и пошли в магазин, чтобы купить себе какие-то вещи. Их на переходе сбил автомобиль.

Оба попали в реанимацию. У друга - перелом сустава таза, тело все черное от гематомы. У Саши переломаны ноги, различные травмы. Их перевезли в Винницкий военный госпиталь. На одну ногу гипс наложили, а в другую - металлическую проволоку поставили, кость была раздроблена. Восемь месяцев Саша был лежачий. Но не сломался.

Я на руках несла его к инвалидной коляске, чтобы отвести в туалет. Привезла домой, там тоже носила на руках. Он никогда не жаловался. Говорил: "Мамочка, я еще повоюю".

Прошли месяцы реабилитации. Саша пошел на старую работу. Но в ноябре 2016-го подписал контракт и вернулся в армию. Около трех месяцев прослужил в Староконстантинове в ракетных войсках. Их часть перевели в 128 горно-штурмовую бригаду, что в городе Мукачево на Закарпатье.

После учений их часть отбыла в село Александро-Калиново (село в Константиновском районе Донецкой области. - Gazeta.ua). Саша рассказывал, что строили блиндажи. Он ждал отправки в госпиталь - нужно било удалить спицы из ноги.

16 ноября он уехал заготавливать бревна на блиндаж. Возвращаясь на позиции, нарвался на пулю какого-то урода.

Автор: предоставлено Валентиной Яроцкой
  Александр Яроцкий с сыном
Александр Яроцкий с сыном

Многие родственники погибших бойцов жалуются, что им трудно получить компенсацию от государства. Вас обошла эта волокита?

Некоторое время после гибели сына я не собиралась делать документы. Для чего? Но когда успокоилась, решила заняться. Тем более у него подрастает ребенок.

Поехала в Центр помощи воинам АТО в Хмельницком. Меня направили в военкомат. Там сказали: можно оформлять документы на пенсию по случаю потери кормильца.

В районном военкомате дали листок со списком необходимых документов. Я их принесла. Майор посмотрел и говорит: "Где сообщение о смерти. Я вам его давал". А я ничего не получала.

Чтобы оформить выплату денег за гибель сына, должна была несколько раз ездить в Мукачево. Полтора месяца изо дня в день я бегала по частям, военкоматам. Гоняли за справками, выдержками.

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Автор: предоставлено Валентиной Яроцкой
  Валентина Яроцкая с сыном Александром
Валентина Яроцкая с сыном Александром

Почему вы ездите в зону боевых действий как волонтер?

За неделю до смерти меня Саша просил, чтобы я стала волонтером. Рассказывал, что они очень рады, когда к ним приезжали.

Когда произошло такое горе, я подумала, что жизнь для меня закончилось. Однако в один момент поняла, что там на войне чьи дети, которые нуждаются в помощи. Поэтому решила выполнить последнюю просьбу сына.

Автор: Михаил Ухман
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