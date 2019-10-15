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вторник, 15 октября 2019 15:52

Самостоятельно вышел на ФСБ и предал государство - осудили шпиона

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Самостоятельно вышел на ФСБ и предал государство - осудили шпиона
Мужчина решил предать наше государство по своей воле. Фото: Вільне Радіо

На 12 лет тюрьмы приговорили жителя Кременчуга, который в течение 5 лет шпионил на Россию.

Мужчина собирал информацию о политической, социальной ситуации в Украине, "сливал" данные о военных, пишут в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что в июле 2014-го во время отдыха во временно оккупированном Крыму житель Полтавской области установил контакт и начал конфиденциальное общение с работниками ФСБ Российской Федерации. Задания иностранной спецслужбы выполнял, имея преступный умысел, направленный на нанесение ущерба суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - говорится в сообщении.

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На измену государства мужчина пошел по собственной воле.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - добавили в пресс-службе .

Агент российской военной разведки работал на одном из стратегических предприятий Украины.

На флешке уже задержанный шпион имел фотографии ударных украинских истребителей. Носитель информации нашли во время обыска у Алексея Лазаренко в его грязных носках. В течение 5 лет шпион работал на врага в прямом доступе к украинским военным тайнам.

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