Российский шпион продавал информацию о наших самолетах

На авиазаводе разоблачили российского шпиона. ФОТО: nv.ua

Агент российской военной разведки работал на одном из стратегических предприятий Украины.

На флешке уже задержаный шпион имел фотографии ударных украинских истребителей. Носитель информации нашли во время обыска у Алексея Лазаренко в его грязных носках. В течение пяти лет шпион работал на врага в прямом доступе до украинских военных тайн, передает ТСН.

Алексея Лазаренко считают причастным к падению самолета "СУ-27" в октябре 2018 года.

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Его задержали лишь летом 2019-го на границе с Россией. Алексей Лазаренко ехал к куратору с новой порцией информации о своем заводе. На диске были самолеты в цехах, ремонтная документация и другие секреты украинского авиапрома. Все это агент вёз офицеру Главного разведуправления Генштаба Вооруженных Сил России Сергею Казачкову.

У мужчины нашли фотографии, где он позировал рядом с обломками сбитого российскими боевиками пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 малазийских авиалиний.