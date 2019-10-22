Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала

Фото: https://svoi.city/

Недалеко от центра неподконтрольного украинской власти Донецка стоит заброшенная Григорьевская международная школа.

Это новое элитное учебное заведение должно было открыться 1 сентября 2014-го, передают "Свои.city".

В октябре 2013-го уже начали набор учащихся на следующий учебный год. Выпускники должны были получать дипломы как украинского, так и международного образца: это помогло бы поступать в вузы Европы и Штатов.

"Григорьевская международная школа задумана стать незаурядным образовательным сообществом, в котором дети из разных стран, говорящие на разных языках, и преподаватели различных национальностей преподают, обучаются и растут каждый день", – говорится на сайте школе об идее образования в ней.

Обучение обошлось бы родителям в $8-16 тыс. в год, но дети с высокими результатами в обучении могли претендовать на стипендию.

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На сайте школы последняя новость датирована 20 марта 2015-го. В ней говорится, что из-за по-прежнему напряженной ситуации в Донецке руководство учреждения решило остановить все работы по подготовке к открытию.

"Возобновление этих работ будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в городе и регионе", - написано на сайте заведения.

Сегодня ГМШ – это очередное заброшенное здание. На фасадах то ли следы артобстрела, то ли естественное разрушение. Внутри никого. Говорят, школа законсервирована. Однако ни охраны, ни следов хоть какого-то присутствия человека обнаружить не удалось.

Путиловский мост, расположенный на севере Донецка, всегда был важной транспортной артерией. Это был путь из центра города в аэропорт. С начала войны он превратился в стратегическую точку.