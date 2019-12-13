С таким "руководством" оккупированных территорий говорить никогда не буду - Зеленский о Пушилине

Зеленский заявил, что не будет разговаривать с Пушилиным. Фото: 1+1

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что ни об обмене пленными, ни о каких других договоренностях, достигнутых во время нормандской встречи, не может быть и речи. В ответ Владимир Зеленский заверил, что даже не собирается говорить с так называемым "руководством" оккупированных территорий.

Для обсуждения и достижения договоренностей существует возможность для лидеров четырех государств встречаться в нормандском формате, заявил Зеленский в эфире проекта "Право на власть".

Их голоса слышат все на заседании трехсторонней группы в Минске. Я уже говорил: мы готовы говорить с Донбассом, но, пожалуйста, когда мы говорим о жителях этого региона, надо говорить о тех, кто был вынужден оттуда уехать. У них у всех есть прописка в Донецкой, Луганской областях, – заявил президент Украины.

По его словам, все эти люди представляют Донбасс и имеют такие же права.

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"Мы эту идею предложили и будем обсуждать в Минске. Думаю, это правильная платформа, на которой встречаются представители Донбасса, различные представители", – сказал Зеленский.

Раньше Владимир Зеленский заявил, что в случае появления стены на границе с оккупированными территориями Донбасса не будет соцвыплат.