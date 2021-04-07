С позиций боевиков зафиксировали 4 обстрела

Оккупанты снова нарушили режим тишины. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Так недалеко от поселков Гнутово, Широкино и Водяное враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие, сообщает штаб ООС.

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У Опытного, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали более 9 га территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предметов.

6 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из служащих получил тяжелое ранение, попав под минометный обстрел боевиков Невельского.