С позиций боевиков зафиксировали 4 обстрела

С начала суток на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Так недалеко от поселков Гнутово, Широкино и Водяное враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие, сообщает штаб ООС.
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У Опытного, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
Кроме того, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали более 9 га территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предметов.
6 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из служащих получил тяжелое ранение, попав под минометный обстрел боевиков Невельского.
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