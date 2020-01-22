Рябошапка возобновил расследование по оборонке

Расследовать правонарушения в защитники будут благодаря нескольким комиссиям. Фото: Укроборонпром

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины поручил активизировать расследование в отношении правонарушений в "Укроборонпроме".

Привлек руководителей региональных прокуратур, пишет пресс служба ведомства.

Дополнительно он приказал создать межведомственную группу, которая будет заниматься противодействием уголовным правонарушением в оборонке.

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В эту группу вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром".

Также эти группы создадут в региональных прокуратурах. По мнению Рябошапки это позволит контролировать работу в этом направлении.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в декабре получил 259 336 гривен зарплаты. Оклад Рябошапки составил 37 тыс. грн. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. Об этом сообщает издание "Украинские новости".