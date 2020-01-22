Рябошапка возобновил расследование по оборонке

Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины поручил активизировать расследование в отношении правонарушений в "Укроборонпроме".
Привлек руководителей региональных прокуратур, пишет пресс служба ведомства.
Дополнительно он приказал создать межведомственную группу, которая будет заниматься противодействием уголовным правонарушением в оборонке.
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В эту группу вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром".
Также эти группы создадут в региональных прокуратурах. По мнению Рябошапки это позволит контролировать работу в этом направлении.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в декабре получил 259 336 гривен зарплаты.
Оклад Рябошапки составил 37 тыс. грн. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. Об этом сообщает издание "Украинские новости".
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