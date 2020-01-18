Назвали размер зарплаты генпрокурора Рябошапки: цифра впечатляет

Рябошапка получил в декабре более 250 тыс. грн. Фото: Politeka

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в декабре получил 259 336 гривен зарплаты.

Оклад Рябошапки составил 37 тыс. грн. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

При этом неизвестно, какую сумму получил Рябошапка после удержания налогов и сборов. Издание получило официальное подтверждение информации от Генпрокуратуры и опубликовало документ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире

Президент Владимир Зеленский объяснил позицию по зарплатам министров в Украине. По его слава, с работниками Кабмина, которые не удовлетворены своими зарплатами, придется прощаться.