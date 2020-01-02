Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ

Жители ОРДЛО продолжают получать российские паспорта. Фото: РБК

196 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - информирует пресс-служба Министерства внутренних дел России.

Российские паспорта получили 126 тыс. жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а еще около 60 тыс. - жители других районов Донецкой и Луганской областей.

В 232 случаях заявления о приеме в российское гражданство отклонили - в том числе, из-за ограничения на въезд в Российскую Федерацию из-за административного выдворения или депортации; неснятой или непогашенной судимости; уголовного преследования органами РФ или других государств.

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Напомним, 29 декабря Украина из плена ОРДЛО вернула 76 своих граждан.