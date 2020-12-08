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вторник, 08 декабря 2020 16:32

Россияне вывели на передовую танки

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Россияне вывели на передовую танки
Россияне наращивают военное присутствие в Донбассе. Фото: Украинская правда

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов.

Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбасе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.

"Да, на полигонах ОРДЛО захватчики начали активные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин. Также состоялось собрание с командирами взводов, младшим командным составом, командирами боевых машин и показательные инструкторско-методические занятия", - сообщают в Минобороны.

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7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного. У Новотроицкого враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А в Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. Также наши воины обнаружили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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