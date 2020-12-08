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вторник, 08 декабря 2020 14:50

Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
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"Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер", - говорит бывший израильский военный Авионам Шалом
Фото: Украинская академия лидерства
Израильская армия - это возможность поставить всех в равные условия, научить действовать вместе, делать одинаковые вещи и сформировать общую культуру
Израильтяне уделяют немало внимания историческим событиям в семье и школе. Отдельно исследуют свою идентичность в "мэхинах" - летних лидерских программах для выпускников школ перед обязательной службой в армии
Мэхины - важный этап в системе образования Израиля. Молодежь мотивирована здесь учиться. Конкурс на поступление иногда превышает конкуренцию в престижные университеты. Здесь подростки начинают лучше понимать себя и страну, ценить принадлежность к народу и ответственность за будущее государства. Служба в армии становится осознанной
"Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер", - говорит бывший израильский военный Авионам Шалом

После армии израильтяне получают социальные льготы, государство оплачивает их обучение в высших учебных заведениях, предоставляет специальные программы и возможности для развития, общество способствует карьерному росту. Люди плохого мнения о тех, кто не служил. Об этом рассказал Gazeta.ua бывший израильский военный Авионам Шалом.

Автор: Украинская академия лидерства
  "Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер", - говорит бывший израильский военный Авионам Шалом
"Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер", - говорит бывший израильский военный Авионам Шалом

Авионам работает учителем. Рассказывает, как израильская армия стала одной из сильнейших в мире и местом формирования единой нации. Называет опыт, который стоит перенять при формирования украинской армии.

Армия стала местом формирования единой нации

"Армия Израиля появилась одновременно с появлением государства - в 1948 году. И тогда стала не просто местом подготовки для обороны государства, а объединила евреев со всего мира. Имела уникальную цель - стать котлом, в котором варятся разные евреи, съехавшиеся в Израиль из США, Украины, Германии.

Как строить страну с такими разными людьми? Армия - это возможность поставить всех в равные условия, научить действовать вместе, делать одинаковые вещи и сформировать общую культуру. Если в детстве человек не пил чернойго израильского кофе, потому что считала его невкусным и горьким, то после армии начинал его любить.

Автор: Украинская академия лидерства
  Израильская армия - это возможность поставить всех в равные условия, научить действовать вместе, делать одинаковые вещи и сформировать общую культуру
Израильская армия - это возможность поставить всех в равные условия, научить действовать вместе, делать одинаковые вещи и сформировать общую культуру

Израильтяне уделяют немало внимания историческим событиям в семье и школе. Отдельно исследуют свою идентичность в "Мэхинах" - летних лидерских программах для выпускников школ перед обязательным службой в армии.

Мэхины - своеобразные лаборатории взросления. Молодежь изучает здесь историю, традиции, государствоведение, занимается спортом, запускает социальные проекты, формирует национальное сознание и лидерство.

Автор: Украинская академия лидерства
  Израильтяне уделяют немало внимания историческим событиям в семье и школе. Отдельно исследуют свою идентичность в "мэхинах" - летних лидерских программах для выпускников школ перед обязательной службой в армии
Израильтяне уделяют немало внимания историческим событиям в семье и школе. Отдельно исследуют свою идентичность в "мэхинах" - летних лидерских программах для выпускников школ перед обязательной службой в армии

Мэхин в Израиле около 60. Действуют более 20 лет. Первая лидерская программа была создана в середине 90-х во время политического кризиса как инструмент объединения и мобилизации молодежи.

Авион ранее работал наставником в Мэхин.

Мэхины - важный этап в системе образования Израиля. Молодежь мотивирована здесь учиться. Конкурс на поступление иногда превышает конкуренцию в престижные университеты. Здесь подростки начинают лучше понять себя и страну, ценить принадлежность к народу и ответственность за будущее государства. Служба в армии становится осознанным.

Почти 90% выпускников Мэхин занимают высокие должности в Вооруженных силах Израиля и государственных органах. Аналогом израильских Мэхин в Украине является Украинская академия лидерства. Ячейки Академии действуют в Киеве, Львове, Харькове, Николаеве и Мариуполе. Ежегодно студенты Украинской академии лидерства ездят в экспедиции в Израиль, чтобы перенимать опыт в безопасности и обороне, государственном и предпринимательстве.

В школе, где я преподаю, есть два солдата, которые проводят время с нами весь год и помогают подросткам выбрать армейскую службу.

На израильском телевидении значительная часть программ и сериалов посвящены военной сфере. Об этом и большинство современных израильских лент, о которых узнал мир. В частности, сериал "Fauda" о секретной службе стал популярным на Netflix.

На израильском телевидении значительная часть программ и сериалов посвящены военной сфере

"Operation Grandma" - уже смешной фильм. Его видели все и по несколько раз. Мы можем повторить наизусть оттуда целые фразы. Израильский центр для призывников Мейтав в медиа рассказывает о различных военные силы, чтобы показать молодежи, что их ждет. Кроме того, в последнее время службу в армии рекламируют, несмотря на то, что она обязательна. И там подробно рассказывают о направлениях, в которых человек может служить.

Мир становится индивидуалистичнишим. Люди прежде всего заботятся о себе и о том, как армия может усовершенствовать их персональное жизни.

Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер.

Автор: Украинская академия лидерства
  "Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер", - говорит бывший израильский военный Авионам Шалом
"Армия для меня - не только служба ради государства. Это место для внутренней трансформации. Основные навыки, которые получил в армии, не дисциплина или закаленный характер", - говорит бывший израильский военный Авионам Шалом

Израильская армия креативная. Когда организовываешь операцию, враги знают, что ты собираешься делать. Поэтому должен думать вне рамок, на шаг вперед. Я использую это в школе, потому прогнозирую, какая будет реакция ученика на материал и что я буду делать с этой реакцией.

Однако в Израиле, как и во всем мире есть проблема с укрытием службы. Это небольшой процент, потому что армия до сих пор остается для молодежи привлекательной. Когда ты заканчиваешь службу, то получаешь деньги, звания, с тебя частично снимают налоги.

Большинство парламентариев и министров в стране - бывшие военные.

Автор: Татьяна КУЗЬМИНЧУК
Украинская академия лидерства
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