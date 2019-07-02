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вторник, 02 июля 2019 11:08

Россияне убили двух украинцев- подробности ночного боя

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Россияне убили двух украинцев- подробности ночного боя
Результатом российской наглости стало третьим 200 и 5-ро 300-х в рядах врага. Фото: dn.depo.ua

2-е военнослужащих погибли, еще 2-е получили ранения в результате обстрела.

За минувшие сутки россияне 25 раз обстреливали позиции украинских бойцов, пишет ООС.

Район ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" обстреливали 15 раз.

Вблизи Водяного стреляли из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия.

3 раза обстреливали Авдеевку из минометов 120 калибра.

Мариинку из минометов калибра 82 и 120 мм и гранатометов различных систем.

Новоселовка Друга - 3 раза из минометов 82 и 120 калибра, вооружения БМП и автоматических гранатометов.

Окрестности Лебединского 120 мм миномета.

Неподалеку опытно из крупнокалиберного пулемета.

Наряду с песком из подствольного гранатомета.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли 10 раз.

Новоалександровка - с миномета калибра 120 мм.

Трижды обстреливали позиции защитников у Новолуганское - с миномета калибра 82 и 120 мм, также враг применял автоматические гранатометы.

Зайцево с миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета

2 раза обстреляли позиции, которые находятся у населенного пункта Луганське. Стреляли из минометов 82 и 120 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Новотошкивское- из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Окраины Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Наряду населенного пункта Новгородское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 1 июля трех оккупантов уничтожено, и еще пятеро ранены", - пишут в ООС.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

С начала текущих суток район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские боевики обстреляли 1 раз.

Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли 1 раз.

Новолуганское - с миномета калибра 82 мм.

В сети показали фото уничтоженного санитарного автомобиля 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Его подбили сегодня утром боевики на Приазовье.

Погибли морские пехотинцы старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.

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