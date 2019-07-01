Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко

В сети показали фото уничтоженного санитарного автомобиля 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Его подбили сегодня утром боевики на Приазовье.

Погибли морские пехотинцы старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко.

Эвакуировали раненого бойца, когда в их авто попала противотанковая ракета, которую выпустили из вражеских позиций.

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27 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведения подразделений ВСУ и боевиков у Станицы Луганской.

Согласно договоренностям, разведение сил возможно лишь тогда, когда в зоне боевых действий в течение неделе нет обстрелов. Украинские военные и боевики отойти от линии соприкосновения одновременно на расстояние до 1 км.

Леонид Кучма сообщил, что, при условии соблюдения перемирия, мост отремонтируют в течение 1,5-3 месяцев.