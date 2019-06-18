Россияне стянули к Украине 82 тыс. военных

"Указанные военные организмы находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", - говорит начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь

Россияне разместили большое скопление российских военных вдоль украинской границы.

"25 батальонно-тактических групп - 82 тысяч российских военных разместили в Ростовский области, на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму", - говорит начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, сообщает УНИАН.

Он добавил, что в Новочеркасске Ростовской области России находится оперативно-тактический штаб, который входит в состав Южного военного округа.

"Указанные военные организмы находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности. Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", - добавил Гудзь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько людей погибло от мин на Донбассе - статистика

Начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ говорит, что основную угрозу создают носители ядерного оружия.

"Опасность создает развертывание Россией носителей ядерного оружия, в том числе наземных комплексов "Искандер" и носителей ракет морского базирования типа "Калибр" с дальностью поражения, которое может превышать ограничения, определенные договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. РФ также скрывает наличие в АРК более современных самолетов ЯК-130, МиГ-29, Су-30М и вертолетов Ми-35М, Ми-24", - говорит Гудзь.

Мир на Донбассе возможен только после нашей победы и когда освободим свои территории. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный ВСУ, в прошлом боец ​​Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" с позывным "Дым".