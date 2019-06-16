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воскресенье, 16 июня 2019 11:56

Сколько людей погибло от мин на Донбассе - статистика

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Сколько людей погибло от мин на Донбассе - статистика
Местное население предупреждают о заминировании территорий. Фото из открытых источников.

За период вооруженного конфликта на Донбассе от мин погибли по меньшей мере 977 человек, которые не были в составе вооруженных сил. Еще 1528 - получили ранения.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров. Разминирование может длиться десятилетиями.

"Постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усугубляют ситуацию", - отметил Черныш.

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Он отметил, что первоочередной задачей является предупреждение местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, а также проведение обучения детей и молодежи в учебных заведениях.

В этом году на такие цели государство впервые выделило целевое финансирование в размере 5 млн гривен. Распорядителем этих средств является МинТОТ, сообщил Черныш.

В результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки один военный получил ранения. В то же время ВСУ уничтожили одного оккупанта.Об этом информируют в штабе операции объединенных сил.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
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