Донбасс обстреляли из пулеметов, есть раненый

Военные уничтожили одного оккупанта. Фото из открытых источников.

В результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки один военный получил ранения. В то же время ВСУ уничтожили одного оккупанта.Об этом информируют в штабе операции объединенных сил.

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Также были обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 13 обстрелов: у населенных пунктов Лебединское, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Верхнеторецкое и Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли возле населенных пунктов Станица Луганская, Новолуганское, Крымское, Зайцево и Майское.

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Также с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции у населенного пункта Водяное и один раз у Крымского.

Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

14 июня боевики на Донбассе 24 раза нарушили режим тишины. Из них 6 раз применили запрещенные минского соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм. Один украинский военный ранен. Противник также целил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ООС.