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суббота, 15 июня 2019 09:33

Били из минометов и артиллерии: как прошли сутки на Донбассе

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Били из минометов и артиллерии: как прошли сутки на Донбассе
Боевики ранили военного ООС. Фото: report.if.ua

14 июня боевики на Донбассе 24 раза нарушили режим тишины. Из них 6 раз применили запрещенные минского соглашениями 122 мм артиллерию, минометы калибра 120 и 82 мм. Один украинский военный ранен.

Противник также целил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 15 раз обстреляли наши позиции вблизи Марьинки, Водяного, Повлополя, Красноговиркы, Широкино, Лебединского, Тарамчука, Пищевика, Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников обстреляли 9 раз у Попасной, Новгородского, Золотого-4, Пивденного.

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"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 14 июня одного оккупанта убили", - сообщают в штабе ООС.

Кроме того, сегодня враг уже 4 раза обстрелял украинских военных из гранатометов, стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм. Пострадали позиции у Авдеевки, Лебединского, Станции Луганской.

Показали последствия прямого попадания снарядов боевиков в жилые дома в Марьинке Донецкой области. По предварительным данным, пострадали 5 гражданских лиц.

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Дата
15
июня

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