Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском

29 августа 2014 в 4:45 начался отход украинских подразделений, которые 10 августа блокировали и зачищали Иловайск – город в Донецкой области, захваченный боевиками. Командовал отходом генерал-лейтенант ВСУ Руслан Хомчак. Именно эта дата стала днем ​​наибольших потерь для украинского народа в российско-украинской войне в Донбассе.

Трагедии, известной как "Иловайский котел", предшествовал ряд событий.

Попытки украинцев взять под контроль Иловайск продолжались с начала августа. Первые серьезные боевые столкновения между противниками – украинскими военными и пророссийскими боевиками – произошли 10 августа. Тогда добровольческие батальоны "Донбасс", "Азов" и "Шахтерск" штурмовали город, но неудачно.

В это же время продолжались бои за высоту Саур-Могила и город Красный Луч (сейчас Хрустальный) на Луганщине, находящиеся неподалеку от Иловайска: ранее сепаратисты оттеснили оттуда украинских военных, создав таким образом предпосылки для котла.

В отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, которая занималась расследованием причин и последствий "Иловайского котла", говорится, что пророссийские боевики, используя Саур-Могилу, артиллерийским огнем отрезали украинские подразделения от всех видов снабжения. Также постоянные массовые обстрелы вела Российская Федерация: со своей и пограничной украинской территории, куда регулярно выдвигались российские батареи.

Автор: Afterilovaisk/Facebook Украинские военные под Иловайском, 2014 год

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12 августа украинские военные успешно взяли под контроль окрестности Иловайска со стороны Шахтерска. Однако продвинуться дальше – на Зугрэс – не смогли, поскольку боевики контратаковали из районов Моспино и Харцызска. Огонь сепаратистами велся из тяжелой артиллерии прямо из жилых кварталов. От подавления огневых точек противника украинская армия отказалась, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Еще один штурм Иловайска состоялся 18 августа: в город при поддержке ВСУ вошел добровольческий батальон "Донбасс", за ним – батальон "Днепр-1". Боевики в это время закрепились в северной части города и получили подкрепление из оккупированного Донецка.

В целом в наступлении на Иловайск участвовали преимущественно добровольческие батальоны: "Донбасс" в составе 220 бойцов, "Днепр-1" (78), "Миротворец" (74), "Свитязь" (40, позже – 30 бойцов), "Херсон" (30) и "Ивано-Франковск" (33) при поддержке армейских частей 17-й криворожской танковой, 51-й волынской и 93-й днепропетровской механизированных бригад.

Батальоны "Азов" и "Шахтерск" были быстро выведены с боевой линий: первый вернулся в Мариуполь, чтобы блокировать возможную атаку россиян со стороны границы, на второй возложили задачу охранять село Комсомольское.

Автор: 112.ua Украинские военные колонны под Иловайском, 2014 год

Несмотря на успешную двустороннюю атаку, в результате которой украинцы захватили большую часть Иловайска, развить успех им не удалось: боевики для устранения угрозы привлекли резервы из Донецка и накрыли позиции украинских силовиков залпом "Градов".

На утро 20 августа ситуация в городе была неопределенной. Здесь присутствовали украинские военные, а также боевики, которые укреплялись в городе за счет незаконных вооруженных формирований "Восток" и "Оплот".

Штаб АТО решил усилить военных в городе частями ВСУ: 21 августа в поселок Зеркальное неподалеку от Кутейникового Амвросиевского района Донецкой области, где находился базовый лагерь войск Сектора "Б", прибыл 1-й механизированный батальон и сводная рота 93-й отдельной механизированной бригады в составе 337 военнослужащих. Также в группе были 2 танка Т-64, 12 БМП и автомобильная техника.

В базовом лагере уже находились части 51-й отдельной механизированной бригады. Часть военных отправилась на помощь отряду полковника (сейчас генерал-майор) Игоря Гордийчука, который до сих пор защищал Саур-Могилу. А в стратегический запас сектора "Б" вместе с военными 93-й бригады также вошли две группы численностью по 30 бойцов из 3-го полка спецназначения и 73-го морского центра спецназначения.

В 20-х числах августа часть боевиков ушла из Иловайска в Донецк, и с 21-го августа в городе началось снижение масштабов боевых действий. Украинцы в то время уже контролировали две трети города и отрезали пути снабжения к нему живой силы и техники для российских наемников.

Автор: Afterilovaisk/Facebook 26 августа 2014. Бой на 2-м блокпосту, возле школы в Иловайске

24 августа утром главарь так называемой ДНР Александр Захарченко объявил о масштабном наступлении по всем направлениям. После массированного обстрела с территории РФ 5-й батальон теробороны самовольно ушел со своих позиций, в результате чего без прикрытия остался участок государственной границы в районе Кутейниково-Мокроеланчик. Именно оттуда на территорию Украины вошли российские войска. Одна военная колонна россиян направилась к рубежу Ленинское, Унгельськое, Новоивановка, а также прорвалась к Осиновой. Вторая двинулась в направлении Комсомольского.

Внезапное вторжение регулярных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и их марш в направлении Иловайска привели к тому, что батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" оказались в окружении врага, значительно превосходящего украинских военных по численности.

Автор: Новинарня Российские танки на украинской территории. Донетчина, 2014 год

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26 августа в результате наступления вооруженных формирований так называемой ДНР с северо-запада со стороны Донецка и с юга – из района Амвросиевки добровольческие батальоны, подразделения ВСУ и Нацгвардии оказались Иловайском котле.

В этот же день начались переговоры между руководителем АТО Виктором Муженко и представителями Генштаба ВС РФ, в том числе с заместителем начальника ГШ ВС РФ Николаем Богдановским, а также на уровне руководства сектора "Б" и подразделений вооруженных сил РФ, о выходе украинских военных из окружения. Обсуждалось создание гуманитарных коридоров и предоставление гарантий безопасности для военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины.

Всего 26-28 августа только между Муженко и Богдановским состоялось 12 телефонных разговоров. В результате российская сторона предоставила гарантии безопасного выхода украинских военных из окружения не в боевом порядке по согласованным маршрутам.

28 августа к боевикам обратился президент России Владимир Путин, который предложил предоставить украинским подразделениям в Иловайске "зеленый коридор".

Автор: Oles Kromplias/Facebook Украинская техника возле Иловайска, 2014 год

Вечером этого же дня российское военное командование поменяло условия, настаивая на выходе украинцев без оружия и тяжелого вооружения. Украинская сторона не согласилась.

29 августа в 4:45 по команде генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начался выход украинских подразделений с рубежей Многополье-Агрономичное на Мариуполь. В 6 утра в поселок Многополье приехал российский бронетранспортер, российский офицер сообщил об изменении условий выхода. Не согласившись на них, в 8:15 украинцы двумя организованными колоннами начали выход из Иловайска.

А уже в 10:00 российская артиллерия под Иловайском в упор расстрелял так называемый "зеленый коридор". Вместе с украинскими бойцами россияне убили и трех своих десантников, которых украинцы взяли в плен для гарантии безопасного выхода.

30 августа все бойцы, которые не сдались в плен, с оружием и знаменами вышли через специальный коридор к месту дислокации основных сил АТО.

Автор: скриншот/LB.ua Украинские военные готовятся к бою. Иловайск, 2014 год

По заключению Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора, который исследовал обстоятельства Иловайской трагедии, причины и последствия этих событий, россияне совершили "вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен ". Также Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

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Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайск, является военная агрессия ВС РФ.

Вторжение российских войск на территорию Украины в Иловайске стало самым масштабным актом открытой агрессии РФ против Украины во время российско-украинской войны в Донбассе.

14 августа 2017 Генпрокуратура Украины передала в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о массовом убийстве военных ВСУ во Иловайске в 2014 году.

Автор: Goldznak.ua/Facebook Расстрелянная украинская техника возле Иловайска

По результатам расследования агрессии РФ против Украины в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

В 2019 году в Украине учрежден День памяти защитников Украины – 29 августа. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе – дню выхода из окружения в Иловайске. В 6-ю годовщину Иловайской трагедии: прокуратура назвала масштаб военных преступлений России.