Россияне обстреляли гражданских украинских рабочих

Российские наемники обстреляли ремонтную бригаду из гранатомета. Фото: Цензор.Нет

Россияне расстреляли работников коммунального предприятия "Лугансквода" с автоматической станковой гранатомета АГС-17.

Во время обстрела коммунальщики проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки Зеленый Гай., Сообщает штаб ООС в Facebook.

От действий российских наемников пострадало 2 человека.

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В штабе сообщили, что работников "Луганскводы" обстреливали на неподконтрольной территории Украины. В 2,5 км от позиций украинских солдат.

"Из-за того, что указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.

На окраине прифронтового поселка Стила россияне разместили 140 противотанковых мин. Мины заметил беспилотник ОБСЕ. В отчете представители мониторинговой миссии указывают, что мины установлены двумя рядами.