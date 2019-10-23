Боевик дал показания о военных преступлениях РФ

Террорист присоединился к оккупантам в 2017 году. Фото: ua.news

Спецоперацию по выводу из оккупированной территории боевика пророссийской террористической организации ЛНР провели сотрудники Службы безопасности Украины.

Злоумышленник присоединился к оккупантам в 2017-м, вступив в танковое подразделение гибридных войск РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Однако через некоторое время, не получив обещанных денег, разочаровался в пророссийских идеях и решил перебраться на подконтрольную Украины территорию.

Для этого он связался с СБУ и попросил о помощи в обмен на свои показания по поводу военных преступлений РФ на Донбассе.

Боевики продолжают распродавать российское военное оружие и боеприпасы, присланные из России. Враг шантажирует командиров увольнением из-за уменьшения выплат.