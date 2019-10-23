Боевики на Донбассе массово распродают оружие и боеприпасы

Боевики продолжают распродавать российское военное оружие и боеприпасы, присланные из России.
Враг шантажирует своих командиров увольнением из-за уменьшения выплат, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Также с начала октября в подразделениях оккупантов продолжает снижаться уровень воинской дисциплины и растет количество правонарушений и уголовных преступлений. Значительных масштабов приобрела торговля оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами и военным имуществом.
22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб 1 военнослужащий, 2 - получили ранения, еще 1 - получил боевое травмирования.
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