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среда, 23 октября 2019 07:23

Путинские боевики убили украинского военного, еще 2 - ранены

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Путинские боевики убили украинского военного, еще 2 - ранены
На Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Еще 2 получили ранения, у 1 - боевое травмирование. Фото - РБК

22 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов погиб 1 военнослужащий из состава Объединенных сил, 2 - получили ранения, еще 1 - получил боевое травмирования, сообщат в штабе ООС.

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"Противник обстреливал позиции ВСУ вблизи 13 населенных пунктов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, работали снайперы", - сказано в сообщении.

С начала этих суток враг уже 7 раз открывал огонь по позициям украинских военных. Вблизи Водяного и Приазовья накрыли из артиллерии калибра 122 мм. О потерях не сообщается.

Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников. Электромагнитные ружья приглушают сигнал навигации. Таким образом за месяц на передовой потеряли 4 украинских БПЛА.

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Дата
23
октября

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