Боевики заминировали село

Оккупанты заминировали село. Фото: 112.ua

На окраине прифронтового поселка Стила россияне разместили 140 противотанковых мин.

Мины заметил беспилотник ОБСЕ, в своем отчете представители мониторинговой миссии указывают, что они буди установлены двумя рядами.

Первую группу мин разместили в 5 км к западу-юго-западу, а вторую - за 4,6 км юго-юго-запад от населенного пункта Стила.

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Боевик дал показания о военных преступлениях РФ. Спецоперацию по выводу из оккупированной территории боевика пророссийской террористической организации ЛНР провели сотрудники Службы безопасности Украины.