Россияне могут использовать мирных жителей, как "живой щит" - власть Мариуполя

Путин ищет любые способы поднять боевой дух демотивированных оккупантов.

Информация о коридорах так называемой "днр" для эвакуации жителей Мариуполя может быть подготовкой к большой диверсии.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Уже фиксировали факты, когда российско-фашистские войска использовали мирных жителей в качестве живого щита, чтобы прорваться в украинские города.

Не исключено и намеренное нанесение ударов по мирным колоннам для создания пропагандистской картинки на российском телевидении.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин ищет любые способы поднять боевой дух демотивированных военных.

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"Их здесь не ждут и проклинают. Украинский народ и армия оказывают жесткое сопротивление и наносят российским фашистам огромные потери.

Будьте осторожны! Доверяйте только официальным каналам.

Мы опубликуем информацию о гуманитарных коридорах для населения в случае их создания", - обращается горсовет.

Мариуполь находится под контролем украинской армии. Из-за авианалета город остался без электроэнергии.