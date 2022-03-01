Украинские военные отбили Мариуполь у врага

В Мариуполе враг уничтожил инфраструктуру. Фото: "Украинская правда"

В настоящее время Мариуполь находится под контролем украинской армии.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram со ссылкой на мэра города Вадима Бойченка.

По его словам, из-за авианалета город остался без электроэнергии.

"В результате авианалета Мариуполь остался практически без снабжения электроэнергией: могут быть перебои с мобильной связью и интернетом", - говорится в заявлении.

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Поэтому в городе много жертв, разрушена инфраструктура и нет тепла.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на Бойченка.

Он отметил, что оккупанты стреляют по мирным жителях городов и поселков.

"Есть много разрушений инфраструктуры, много раненых. Есть убитые – женщины, дети и пожилые люди", - говорится в сообщении.

По словам мэра, важную инфраструктуру начнут восстанавливать с утра, когда будет светло.

28 февраля российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. От атаки агрессора пострадали люди. Оккупационные войска Российской Федерации также нанесли авиаудар по поселку Сартаны в Донецкой области. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили российский самолет, обстрелявший людей.