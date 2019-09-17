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вторник, 17 сентября 2019 11:17

Россия завезла на Донбасс свой новейший ЗРК

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Россия завезла на Донбасс свой новейший ЗРК
Россияне уничтожают украинские БПЛА с помощью этого комплекса. Фото: Новинарня

На оккупированных территориях Донбасса Россия продолжает испытания зенитно-ракетного комплекса "Лучник-Э".

Оружие тестируют в режиме реальных боев, говорит руководитель ОО "Правое дело" Дмитрий Снегирев, пишет "Новинарня".

"Лучник-Э" - является российским ЗРК надближнього радиуса действия, он построен на базе комплекта "Стрелец" для ПЗРК типа "Игла". Из него можно уничтожать самолеты, БПЛА, крылатые ракеты и вертолеты.

"ЗРК" Лучник-Э "может вести стрельбу в любых погодно-климатических условиях и в среде с повышенным уровнем помех. Его особенностью является возможность выполнять залповый пуск ЗУР по одной цели, а также способность одновременно отслеживать около четырех целей.

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ЗРК "Лучник-Э" размещается на шасси многоцелевого бронированного тягача МТЛБ. Пункт управления доработанный под применение ЗУР от ПЗРК "Игла-С", в нем установлена новая электроника. На подъемной платформе боевого модуля размещено 2 блока пусковых установок до 6 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами. Еще 8 ракет в контейнерах могут перевозиться внутри корпуса машины. Комплекс способен днем и ночью поражать современные самолеты тактической авиации, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты ", - говорит он.

Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО через территорию Украины.

Фото пачки сигарет с акцизной маркой "ЛНР" на своей странице в Facebook опубликовал политолог Владимир Цыбулько.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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