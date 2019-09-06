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пятница, 06 сентября 2019 09:52

Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

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Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО через территорию Украины.

Фото пачки сигарет с акцизной маркой "ЛНР" на своей странице в Facebook опубликовал политолог Владимир Цыбулько.

  Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину
Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину
  Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину
Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

"Видели ли в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали - посмотрите и вы. Особенно радует акцизная марка "ЛНР".

По его данным, часть нелегальных сигарет остается в Украине, а основной объем поставляется на рынок Европы через дырявую западную границу Украины .

"Из Европы в самопровозглашенные республики возвращаются сверхприбыли, за счет которых в частности финансируются боевики", - пишет Цыбулько.

По мнению Цыбулько, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам из "ЛНР"/"ДНР" поставлять сигареты в Украину, а затем и в Западную Европу.

"Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней погибают или получают ранения лучшие сыновья Украины, а в это время их убийцы с помощью наших силовиков на сигаретах с "ЛНР"/"ДНР" зарабатывают в Европе деньги на пуле для украинцев" , - пишет политолог.

Он выразил надежду, что новое руководство страны устранит вакуум власти между востоком и западом и остановит поток нелегальных сигарет из оккупированного Донбасса, а не возглавит его.

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Голосов: 5992
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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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