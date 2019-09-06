Сепаратисты экспортируют в Европу сигареты, произведенные в ОРДЛО через территорию Украины.

Фото пачки сигарет с акцизной маркой "ЛНР" на своей странице в Facebook опубликовал политолог Владимир Цыбулько.

Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

Боевики ОРДЛО наладили экспорт нелегальных сигарет в Европу через Украину

"Видели ли в Украине дешевые сигареты, произведенные в ОРДЛО? Знакомые показали - посмотрите и вы. Особенно радует акцизная марка "ЛНР".

По его данным, часть нелегальных сигарет остается в Украине, а основной объем поставляется на рынок Европы через дырявую западную границу Украины .

"Из Европы в самопровозглашенные республики возвращаются сверхприбыли, за счет которых в частности финансируются боевики", - пишет Цыбулько.

По мнению Цыбулько, это происходит при поддержке украинских правоохранителей, которые только имитируют борьбу с потоками контрабанды, а на самом деле помогают дельцам из "ЛНР"/"ДНР" поставлять сигареты в Украину, а затем и в Западную Европу.

"Мы знаем, что у нас война и каждый день на ней погибают или получают ранения лучшие сыновья Украины, а в это время их убийцы с помощью наших силовиков на сигаретах с "ЛНР"/"ДНР" зарабатывают в Европе деньги на пуле для украинцев" , - пишет политолог.

Он выразил надежду, что новое руководство страны устранит вакуум власти между востоком и западом и остановит поток нелегальных сигарет из оккупированного Донбасса, а не возглавит его.