Россия заблокировала определение даты разведения сил на Донбассе

Россияне блокируют разведение сил на Донбассе. Фото: РБК

Российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения сил на Донбассе.

В ходе обсуждений украинская сторона заявила, что не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" по местным выборам, сообщила в Фейсбук Дарья Олифер.

Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. В то же время российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения.

Также, сторонами достигнут "значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц".

Кроме того, Олифер сообщила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

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Раньше, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.