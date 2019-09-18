Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности

Министр иностранных дел Вадим Пристайко: "Чтобы провести выборы на оккупированной части Донбасса, сначала надо создать необходимые условия безопасности". Фото: Уніан

Министр иностранных дел Вадим Пристайко согласился на так называемую "формулу Штайнмайера", чтобы урегулировать ситуацию на оккупированной части Донбасса.

"Мы договорились о "формуле Штайнмайера" на встрече советников 2 сентября. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ о признании выборов честными", - заявил Пристайко, пишет "Європейська правда".

Выборы признают соответствующими стандартам ОБСЕ, когда все партии и медиа будут иметь доступ к ним, подчеркнул министр иностранных дел.

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"Чтобы провести выборы на оккупированной части Донбасса, сначала надо создать необходимые условия безопасности", - добавил он.

Согласие Пристайко на встречи 2 сентября было предварительным. То есть речь шла о согласовании текста "формулы Штайнмайера", а не ее официального утверждения со стороны государства. В то же время Россия требует от Украины официального письменного подтверждения в качестве условия для "нормандской встречи" на высшем уровне.

"Формула Штайнмайера" предусматривает предоставление Донбассу особого статуса, местные выборы по стандартам ОБСЕ, после этого - вывод российских войск и установление контроля над границей.