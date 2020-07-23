"Россия в Черном море - главный игрок" - как новые военно-морские базы усилят нашу оборону

Аналитик Тарас ЧМУ рассказал о задачах новых Военная-морских баз. Фото: Тарас Подолян

Для имеющегося украинского флота не хватает мест. В ближайшие годы получим до 30 катеров, кораблей и судов обеспечения. Надо создавать береговую инфраструктуру, говорит военный аналитик Тарас Чмут.

В Военно-Морских силах ранее заявили, что хотят передавать земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания баз.

"ВМС имеет две базы -" Восток "и" Юг ". Корабли базируются в Одессе, Очакове, Мариуполе и Бердянске. Мест не хватает даже для них. Строительство базы продолжается от нескольких лет. Нужно начинать сейчас", - говорит Чмут.

Должен существенно усилиться наш потенциал в Азове.

"Это обеспечат американские катера Mark VI. Уже сформировали морскую пехоту, которая будет заботиться о безопасности региона и при необходимости проводить локальные противодиверсионные операции. Создадут систему освещения водной и подводной обстановки. Сможем контролировать свою 12-мильную зону. Но Москва в любой момент может перекрыть Керченский пролив - выход к Черному морю ".

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В Черном море ситуация контролируемым.

"Там есть воды НАТО - Турции, Румынии, Болгарии. Беспрепятственно могут заходить флота нечерноморских стран НАТО - США, Канады, Великобритании, которые являются партнерами Украины. Однако Россия в Черном море - главный игрок. Ее флот мощный, группировки войск сильнее, а из Крыма может простреливать море ракетными комплексами. Главные морские ворота контролирует Турция, которая с одной стороны является партнером России, с другой - членом НАТО, совместно с РФ патрулирует в Сирии и воюет в Ливии против России. Поэтому вопрос о выходе российского Черноморского флота в Средиземное море - открыт", - объясняет.

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