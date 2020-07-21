"Надо наращивать качество" - сравнили численность украинских и российских войск

Качество или количество Вооруженных сил важны для победы с Россией - аналитик Тарас Чмут. Фото: Тарас Подолян

Нам надо активнее наращивать качество Вооруженных сил. Украина с 2014-го наращивала численность: развернули новые бригады, восстановили технику. Но армия в РФ все равно больше, замечает военный аналитик Тарас Чмут.

"С начала войны мы получили условно 100 новых БТРов, враг - 1000, мы - 400 модернизированных танков, они - 1000. Мы не получили самолетов, РФ, условно, - 500. Имеют огромное количество управляемых ракет" Искандер "," Калибр "и или авиационных Х-101. У нас этого нет. Гордимся довоенной разработкой крылатых ракет "Нептун", но только в следующем году ждем их на дежурстве, а применять сможем 2022-го", - рассказывает.

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В то же время, отмечает, вооруженные силы имеют алгоритмы и сценарии действий по каждому из возможных видов наступления со стороны РФ. Определены силы и средства - армейская авиация и артиллерия, тактико-ракетные комплексы, разведка, пехота.

"Недавно сформировали оперативно-тактические группировки" Крым "для отражения возможного наступления на перешейки полуострова. Мотивация военных высокая и любая эскалация ее только повысит", - отмечает Чмут.

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