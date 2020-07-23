РФ не пропускает украинские корабли через Керченский пролив - СНБО

Россияне не пропускают украинские корабли. Фото: 112 Украина

Российские оккупанты не пропускают часть украинских кораблей через Керченский пролив.

Часть украинских кораблей проходит через пролив, а часть кораблей не проходит, заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в эфире Прямого.

"Военные непосредственно корабли вообще у нас сейчас не заходят через Керченский пролив. А что касается гражданских, то часть кораблей заходит", - отметил Кривонос.

Он также предупредил об опасности того, что РФ может сделать Азовское море является внутренним.

"И количество торпедных и ракетных катеров, которые они завели в акваторию непосредственно Азовского моря, она достаточно серьезная - с учетом, что у нас там не так много нашей техники". - добавил Кривонос.

Напомним, командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа предположил, что войска РФ попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать воду из Днепра в Северо-Крымский канал.