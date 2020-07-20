В Черном море проходят украинско-американские учения "Си Бриз" — впечатляющие фото

Фото: armyinform.com.ua

В акватории Черного моря проходят юбилейные, 20-е, украинско-американские учения "Си Бриз".

Как пишет АрмияInform, в нынешнем году из-за пандемии коронавируса они ограничатся только морской фазой с привлечением авиации - без контакта личного состава.

По словам командующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, основное назначение учений - поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Во время учений корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС должны отработать необходимый уровень совместимости, боевых и оперативных возможностей с кораблями Альянса.

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В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Военные отработают взаимодействие с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне, а также отработают задачи по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя.

Будут задачи по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры.

Среди боевых упражнений - артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, проведение учений по спасению экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Международные учения продлятся 7 дней. Участие в них должны принять ракетный эсминец типа "Арли Берк" USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море. Всего в "Си Бриз-2020" планируется привлечь около 2 тыс. человек из 9 стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и т. д. Кроме Украины и США, в учениях примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.