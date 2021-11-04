Россия систематически поставляет на Донбасс оружие и боеприпасы - СМИ

Несколько типов гранатометов и снайперских винтовок никогда не использовались в украинской армии. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Россия систематически обеспечивает вооружением незаконные военные формирования на Донбассе и разжигает войну.

Это подтвердило исследование оружия и боеприпасов, которые использовали в войне на территории Украины, пишет The New York Times.

"Исследование финансировалось Европейским Союзом и Министерством иностранных дел Германии. Его проводила британская компания Conflict Armament Research, которая специализируется на изучении передвижений и применения вооружений", - говорится в публикации.

Это далеко не первая попытка доказать роль РФ в многолетнем конфликте. Однако в отличие от предыдущих исследований, которые базировались на фотографиях и правительственных разведданных, последнее "концентрируется на фактическом оружии", отмечает издание.

Исследовали десятки автоматов, гранатометов, переносных зенитно-ракетных комплексов и тысячи патронов, изъятых у задержанных или убитых сепаратистских бойцов или с позиций, которые они удерживали. Исследователи проверили оружие и проследили его серийные номера, а также другие идентификационные признаки до производителей.

Несколько типов гранатометов, снайперских винтовок и наземных мин никогда не использовались в украинской армии. Поэтому их не могли захватить и потом использовать сепаратисты. Менее очевидные улики указывают на то, что сепаратисты также "имеют прямую линию поддержки из России".

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30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Украинская разведка заявила, что Россия не перекидывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.