Россия продолжает поставлять в оккупированный Донбасс беспилотники, ракеты, вооружение и военную помощь - разведка

Россия продолжает поставлять вооружение на Донбасс. Фото: Украинская правда

Россия продолжает наращивать боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

На оккупированную территорию вернулись более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи, - говорится в сообщении.

В течение месяца зафиксировано перемещение БМП и БТР вместе с новыми партиями вооружения и боеприпасов. В соединения и части российских боевиков после ремонта на территории России возвращено более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также доставлено более 5,5 тысяч тонн горючего, противотанковые управляемые ракеты, противопехотные мины, новые партии вооружения и боеприпасы, в частности, для оружия, использование которого запрещено Минскими договоренностями.

Также Россия передала беспилотные летательные аппараты Орлан-10 и Гранат-1.

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Украинские Bayraktar с марта этого года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике". Украинская армия имеет 12 штук – это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. Их экипажи готовы атаковать день и ночь.