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среда, 28 февраля 2018 17:34

Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз

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  По мнению Совета Федерации, Украины стала жертвой «гибридной» агрессии, однако «совсем не со стороны России». Фото: REUTERS
По мнению Совета Федерации, Украины стала жертвой «гибридной» агрессии, однако «совсем не со стороны России». Фото: REUTERS

Совет Федерации Российской Федерации ждет осуждения Европой закона Украины о реинтеграции Донбасса, в котором Россия определена как страна-агрессор. Соответствующее заявление приняла верхняя палата российского парламента 28 февраля 2018.

"Совет Федерации предлагает парламентам государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и международных парламентских организаций Европы - Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европейского парламента - дать однозначную оценку закону Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" как подрывающему Минские соглашения, требовать от Киева их неуклонного соблюдения, а также прекращения проведения политики, которая угрожает европейской безопасности и стабильности ", - говорится в документе, передает УНИАН.

По мнению Совета Федерации, Украина стала жертвой "гибридной" агрессии, но "вовсе не со стороны России".

Российские сенаторы убеждены, что Россия "была ключевым политическим и экономическим партнером Украины, взаимодействие с которым укрепляло ее промышленный, сельскохозяйственный и энергетический потенциал".

В заявлении указывается, что "страна стремительно превращается в антидемократическое государство, в котором русофобию пытаются возвести в ранг национальной идеологии и закрепить законодательно".

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В украинском Генштабе рассматривают несколько сценариев освобождения оккупированной территории Донбасса. Один из них - силовой, но он не является приоритетным. Об этом сказал нардеп, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

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28
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