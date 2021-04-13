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вторник, 13 апреля 2021 15:53

Россия отправила военные корабли в Черное море - фото
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Россия направила в Черное море 15 боевых кораблей
Фото: structure.mil.ruо
Россия направила в Черное море 15 боевых кораблей
Россия направила в Черное море 15 боевых кораблей
Россия направила в Черное море 15 боевых кораблей
Россия направила в Черное море 15 боевых кораблей

Российская Федерация отправила в Черное море отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии. Они продолжили движение после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

На пути по Волго-Донскому каналу, протяженностью более 100 км, боевые суда преодолели 13 шлюзов. Кроме того, их экипажи прошли контрольную проверку, а именно 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения, сообщает пресс-служба Южного военного округа России.

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По информации Минобороны страны-агрессора, их военные тренировались проходить через узкие участки и проливные зоны. Кроме того, запланированы зачетные морские учения Каспийской флотилии совместно с силами Черноморского флота РФ.

Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов оккупанты привлекли подразделения морской пехоты и береговых войск.

США планируют отправить 2 военные корабли в Черное море, которые будут находиться там до 4 мая. Корабли могут находиться в Черном море ровно 21 день. Соответственно, корабли США должны прибыть ориентировочно 14-15 апреля. Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, но развертывания военных кораблей сейчас будет означать конкретный сигнал для Москвы, наращивает военные силы в Крыму, а также на восточной границе Украины.

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Дата
13
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