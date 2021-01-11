Россия не вернет Донбасс с уходом Путина - Снегирев

Россия по завышенным ценам продает Украине уголь с захваченных ею шахт. Чтобы не финансировать агрессора и развивать свою экономику, должны перейти на газовый уголь, добываемый на свободных территориях нашей страны.

"Шахты на западной Украине и на западном Донбассе искусственно делали банкротами. Луганская ТЭС получает антрацит из России. Представители ДТЭКа оправдывают это замкнутой цепью, ибо ископаемые расположены на территории РФ принадлежат им. В целом мы заложниками ситуации", - рассказывает Дмитрий Снегирев сопредседатель общественной организации "Правое дело" в интервью Gazeta.ua

Автор: Zaxid Media Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области. В 2012 году по инициативе Снегирева праве движения объединились в Блок национальных сил Луганщины.

Что делать с предприятиями Донбасса?

Разговоры о том, что угольная промышленность на оккупированных территориях Донбасса стала, не соответствуют действительности. Ежегодная добыча угля - 12-13 миллионов тонн. Большинство этого угля, под маркой российского, экспортируется на территорию Украины. Его используют в металлургии и на тепловых электростанциях. К сожалению, за 7 лет войны украинская власть не перевела ТЭС на газовый уголь, добываемый на контролируемых территориях. Когда Донбасс будет освобожден, то антрацитовый уголь станут использовать, как и раньше. Стоит отметить, что себестоимость добычи антрацита значительно дороже, чем газовый уголь на контролируемых территориях. В этих отраслях, по оценкам оккупантов работают 35 тыс. человек, вопрос о закрытии шахт не стоит априори. Они дают работу жителям. Рассказы о том, что регион убыточный тоже не правда. Автор: Українська правда "Восстанавливать или нет. Я смотрю на это скептически: этот промышленный парк построен еще" во времена царя Гороха ". Он не современный. Нет смысла восстанавливать эти предприятия ни за государственный счет, ни за деньги инвесторов. Мы должны строить новые заводы, развивать те отрасли, которые позволят нашей экономике двигаться вперед ", - Дмитрий Снегирев

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Почему не правда? Россияне и наши бандитские и олигархические кланы много лет грабили Донбасс...

Убыточность Донбасса - это миф. Ситуацию создавали искусственно, чтобы получать деньги из украинского бюджета и разворовывать их. Дотации достигали от 5-10 млрд долларов. При этом производственный цикл никто не модернизировал. Если мы модернизируем шахты, то заложим фундамент развития и успешной деятельности украинской металлургии. Снимем российскую энергетическую петлю, которая висит грузом на нашей экономике. По официальным данным до 70% антрацитового угля мы закупаем у России, которая оккупировала Донбасс. Деньги на это берем из валютных поступлений, необходимых нам для развития мирных территорий. За весь период российской оккупации мы закупили уголь у государства агрессора на 4,5 млрд долларов. А могли использовать эти деньги для развития нашей экономики. Кроме этого вызывает скепсис мнение, что Россия спокойно уйдет. Она ежегодно вкладывает в промышленность до 2 миллиардов долларов. Построили 5 водоотливных комплексов привлекая специалистов из Ростовской области. Надеяться, что они отдадут нам наши территории просто потому что изменится российская власть - глупость. Политика РФ не изменится от того, есть ли у власти Владимир Путин, или его нет. Тот же Алексей Навальный довольно неоднозначно высказывается относительно оккупации Крыма. Это свидетельствует о том, что так называемая российская оппозиция не собирается отдавать Украине территории. Для них же вопрос существования независимого и развитого государства Украина уже как красная тряпка для быка. Не надо жить в иллюзиях, что с уходом Путина от дел наши территории вернут.

Автор: Українська правда В 90-е годы предприятия Донбасса скупали россияне, а остатки между собой делили пророссийские бандиты. Заводы и шахты распылялись, а местное население рассказывали, что во всем виновато государство Украина

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В каком состоянии сейчас находятся шахты?

12-15 миллионов тонн ежегодно добывается, а значит работают. Вопрос в другом - до войны в Украине была программа закрытия нерентабельных шахт. А сейчас там, на оккупированной территории, идет перераспределение финансовых потоков. Созданы независимые предприятия, занимающиеся вопросами добычи и продажи угля. Сейчас в Луганской области продолжается борьба между так называемым луганским и донецким кланом. Из Луганской стороны - предводитель Леонид Пасечник, а с Донецкой - так называемый министр МИД Игорь Корнет. Борьба против ползучей аннексии луганских шахт Донецкой мафией идет со времен независимости Украины. Но сейчас ситуация обострилась. Речь идет о физическом устранении предпринимателей, подконтрольных, или Пасичнику, или Корнету. От финансового противостояния ситуация углубилась до криминальных разборок.

Есть ли альтернатива углю?

Во-первых, перевод блоков ТЭС на газовый уголь. Но шахты на западной Украине и на западном Донбассе искусственно делали банкротами. Луганская ТЭС, расположенная на свободной территории, получает антрацит из России. Представители ДТЭКа оправдывают это замкнутой цепью, мол, те ископаемые, расположенные на территории РФ, принадлежат им. В целом мы являемся заложниками ситуации, когда РФ неоднократно вводит экономическую блокаду и ТЭС вынуждены переходить на газ и увеличивать стоимость электроэнергии для населения. В это же время в 100 км от той Луганской ТЭС находятся шахты, добывающие газовый уголь. Чисто с экономической точки зрения стоило перевести эту электростанцию ​​на уголь группы Г. Перевод Луганской ТЭС на этот уголь создало бы рабочие места, смогло бы обеспечить сбыт угля и таким образом установилась бы экономическая стабильность в регионе. К сожалению, этого не происходит.

Автор: Блог ТРЗУ - blogger Донбасс является зоной экологической катастрофы

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Может развивать атомную энергетику, которая является более экологически чистой и безопасной?

Конечно. К сожалению у нас процент атомной энергетики странным образом уменьшается путем процента, электроэнергии, которые дают предприятия, принадлежащие ДТЭК. Должны были происходить противоположные вещи. Плюс производство возобновляемой энергии - солнечной, ветряной. К тому же в Европе едва ли не впервые производство возобновляемой энергии превысило эффективность предприятий, занимающихся невозобновляемой. В Европе все эти процессы понятны и теперь они консервируют шахты, а мы становимся заложниками финансовых сделок государства-агрессора и условий одного монополиста. У нас есть возможности развиваться, но тот уже зеленый тариф фактически диктует условия покупки этой энергии. Надо выходить из этой проблемы с самого начала: демонополизировать эту отрасль. Не может один человек диктовать условия всей стране.

Автор: Українська правда "Восстанавливать или нет. Я смотрю на это скептически: этот промышленный парк построен еще" во времена царя Гороха ". Он не современный. Нет смысла восстанавливать эти предприятия ни за государственный счет, ни за деньги инвесторов. Мы должны строить новые заводы, развивать те отрасли, которые позволят нашей экономике двигаться вперед ", - Дмитрий Снегирев

На Донбассе кроме шахт есть и заводы. Стоит ли их возрождать и модернизировать, а главное сколько нам это будет стоить?

До войны на Донбассе основные заводы принадлежали российским владельцам, их специально уничтожали. Россия выкупала украинские стратегические предприятия и специально разоряла их. Если поднимать эти вопросы, то надо начать с проблемы собственности предприятий и задавать вопросы об их национализации. Если мы этого не сделаем, то при возвращении тех территорий нам получим множество проблем. Оставим русским и история повторится, потому что Россия не собирается развивать украинский Донбасс. Россияне не заинтересованы в нашем развитии. Восстанавливать или нет. Я смотрю на это скептически: этот промышленный парк построен еще "во времена царя Гороха". Он не современный. Нет смысла восстанавливать эти предприятия ни за государственный счет, ни за деньги инвесторов. Должны строить новые заводы, развивать те отрасли, которые позволят нашей экономике двигаться вперед.

Кому будет интересно инвестировать в наши предприятия?

Сложный вопрос. Проблема развития региона и привлечения иностранных предпринимателей заключается не только в сфере безопасности и их нежелании идти к нам из-за войны, которую затеяла РФ. У нас нестабильная, непрозрачная судебная система. У нас нет защиты владельца бизнеса и инвестора не то, что на прифронтовых участках, но и на мирной части Украины. Я сейчас имею в виду захват Житомирской кондитерской фабрики в 2015 году (31 декабря 2015 года 300 рейдеров захватили территорию Житомирской кондитерской фабрики и устроили беспорядок в производственных помещениях - ГПУ). Из-за этих рисков мало кто из иностранных инвесторов захочет вкладывать деньги в нашу страну.

Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН.