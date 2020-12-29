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вторник, 29 декабря 2020 10:14

Сколько украинцев получили российские паспорта на оккупированных территориях

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Сколько украинцев получили российские паспорта на оккупированных территориях
Резников отметил, что люди вынуждены оформлять российские паспорта. Фото: Укринформ

Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН.

Люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях, отметил он.

"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тысяч украинцев прошли через принудительную русскую паспортизацию. Я говорю об оккупированных Донецкой с Луганской областях. По Крыму - там цифры достигают 2 миллионов".

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Осуждать таких людей Украина на имеет никакого права, убежден Резников.

"Не удалось их защитить, не хватило оборонного ресурса в государства 2014 года, чтобы дать отпор этой агрессии, чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями действовать потом".

Вице-премьер сообщил, что разрабатывается законопроект о государственной политике переходного периода, в котором будут учтены вопросы принудительной паспортизации.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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