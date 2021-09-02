Россия не дала продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Мандат на мониторинг действует до 30 сентября 2021 года. Фото: ТАСС

Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах на российско-украинской границе", - написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила сожаление по этому поводу.

"Соединенные Штаты глубоко сожалеют, что Российская Федерация заявила, что не поддержит консенсус относительно продления мандата миссии и финансового соглашения в конце сентября, несмотря на четкое убеждение государств-участников ОБСЕ в том, что наблюдательная миссия на пунктах пропуска играет важную роль в укреплении доверия и обеспечении прозрачности", - заявила она.

В мае РФ помешала продолжению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на четыре месяца, сократив его до двух месяцев. Последний раз мандат продолжили 22 июля 2021, он действует до 30 сентября 2021 года.

В мае Остриан призвала Россию не блокировать стандартное продление на четыре месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Сегодня она подчеркнула, что Россия в очередной раз нарушает свои обязательства. 2014-го РФ подписывала Минский протокол с гарантией постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ. Наблюдательная миссия важна для получения объективной информации о пересечении оккупированной части украинского-российской границы.

"Нынешнее двухмесячное продолжения работы миссии гораздо меньше, чем оптимальное для обеспечения ее полных оперативных возможностей и эффективности. Однако поддержка Миссии даже на этой основе сохраняет возможность усиления ее деятельности в интересах всех заинтересованных сторон", - отметила временный поверенный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе били из пулеметов и гранатометов

"Поддержка положительных отношений с соседями не является приоритетом для России", - добавила она.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за минувшие выходные около 400 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них зафиксировали в районе Донецкой фильтровальной станции. Сотрудники СММ обнаружили тяжелое вооружение в нарушение линий отвода, как на подконтрольных Киеву, так и на временно оккупированных районах.