Россия может начать полномасштабное наступление - разведка

В Службе внешней разведки не исключают полномасштабного вторжения России в Украину. Фото: glavcom.ua

Служба внешней разведки не исключает возможности наступления сил Российской Федерации на Украину.

Но этого не произойдет осенью 2020 года. Сценарий военной агрессии против Украины не ко времени для Кремля. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, передает "Зеркало недели".

Кондратюк отметил, что Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство - для Москвы вопрос времени и возможностей.

"На современном этапе "гибридной войны" Россия развернула вокруг Украины военные группировки, в которые входят две новые армии и армейский корпус, что является подготовкой к полномасштабному вторжению на территорию Украины. РФ сейчас ведет активную подготовку 20-й армии (общей численностью около 24 тыс. человек), 8-й армии (около 45 тыс. человек) и 22-го армейского корпуса (9 тыс. военнослужащих) ", - говорит главный разведчик.

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Как пояснил Кондратюк, сейчас Россию сдерживает ряд факторов: это падение цен на мировых рынках нефти и газа, что уменьшает поступления в бюджет; попытки использовать пандемию коронавируса для улучшения отношений с Западом; приближение местных выборов в Украине, благодаря которым Москва надеется усилить присутствие своих сил в украинской политике; направление ресурсов на противостояние с Турцией в Сирии и Ливии, а также на косвенное вмешательство в конфликт между Арменией и Азербайджаном; местные выборы в РФ в сентябре этого года при падении рейтинга доверия к Владимиру Путину и росте протестных настроений.

При этом анализ внешней разведки свидетельствует о том, что в будущей перспективе возможна масштабная военная операция России для захвата новых украинских территорий.

Кондратюк считает, что этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от внутренних российских проблем; потребность решения проблем водоснабжения в Крыму и провал курортного сезона; концентрация внимания украинских международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах.

Россия может начать официально поставлять вооружение на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине. Как сообщают российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.