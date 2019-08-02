Российское оружие на защите Украины: изъятый ЗРК передали в Минобороны

Изъятый в РФ ЗРК отдадут Минобороны. Фото: СБУ

Минобороны Украины передали изъятый ​​у россиян зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора".

Следователи СБУ и военные прокуроры расследуют дело контрабандной перевозки этого вооружения, сообщает, пресс служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Следствием установлено, что в период 2007-2010-х служебные лица ОАО "Рособоронэкспорт" (Российская Федерация), по предварительному сговору с другими лицами совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора "вместе с 36 зенитными ракетами класса "земля-воздух" 5В27Д, в полном боевом оснащены, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением", - информируют в ГПУ.

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Зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" россияне планировали поставить в Эритрею, к которой Совет Безопасности ООН ввел эмбарго.

Вооружение сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины и Департамента контрразведки СБУ обнаружили в складском помещении в Николаеве.

В Сумах сотрудники СБУ разоблачили пророссийского агитатора. Злоумышленник распространял антиукраинские материалы в сети, сообщает СБУ.