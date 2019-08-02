Российское оружие на защите Украины: изъятый ЗРК передали в Минобороны

Минобороны Украины передали изъятый у россиян зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора".
Следователи СБУ и военные прокуроры расследуют дело контрабандной перевозки этого вооружения, сообщает, пресс служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Следствием установлено, что в период 2007-2010-х служебные лица ОАО "Рособоронэкспорт" (Российская Федерация), по предварительному сговору с другими лицами совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора "вместе с 36 зенитными ракетами класса "земля-воздух" 5В27Д, в полном боевом оснащены, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением", - информируют в ГПУ.
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Зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" россияне планировали поставить в Эритрею, к которой Совет Безопасности ООН ввел эмбарго.
Вооружение сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины и Департамента контрразведки СБУ обнаружили в складском помещении в Николаеве.
В Сумах сотрудники СБУ разоблачили пророссийского агитатора.
Злоумышленник распространял антиукраинские материалы в сети, сообщает СБУ.
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