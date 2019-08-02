СБУ задержала сепаратиста-агитатора

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 9576
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 603
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2403
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2718
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2835
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1062
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6723
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
5
3
7
12
19
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
&quot;Холоднояровцы&quot; показали прифронтовой поселок Пески
"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески
Видео
Все видео
До войны - пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
До войны - пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Показали видео нападения на ветерана
Показали видео нападения на ветерана
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 603
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6723
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2772
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 477
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 14:31

СБУ задержала сепаратиста-агитатора

1 Комментировать
СБУ задержала сепаратиста-агитатора
Задержали пророссийского тролля. Фото: ua.112.ua

В Сумах сотрудники СБУ разоблачили пророссийского агитатора.

Злоумышленник распространял антиукраинские материалы в сети, сообщает СБУ.

Житель одного из областных центров размещал материалы с призывами нарушения территориальной целостности Украины.

"Антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также принимал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили вещественные доказательства его причастности к преступлению.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия", - пишут в СБУ.

Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ задержала сепаратиста-агитатора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

"Без слов и слез" - в концлагере погибло 20 тыс. ромов

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

Из Польши принудительно выселили полмиллиона украинцев

В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 31693
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 24886
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 24390
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 20458
&quot;Кажется, я богиня&quot; - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
"Кажется, я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
4
 Просмотров: 16083
Донбасс
Волкер: Трамп может присоединиться к "нормандскому формату"
Волкер: Трамп может присоединиться к "нормандскому формату" Просмотров: 216
Наталкивает на разные мысли: журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС
Наталкивает на разные мысли: журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС Просмотров: 342
Россияне выслали из Донбасса 20 офицеров
Россияне выслали из Донбасса 20 офицеров Просмотров: 774
В СБУ назвали число безвести исчезнувших людей на Донбассе
В СБУ назвали число безвести исчезнувших людей на Донбассе Просмотров: 351
Возвращение России в ПАСЕ - это ошибка: Волкер рассказал о будущем агрессора
Возвращение России в ПАСЕ - это ошибка: Волкер рассказал о будущем агрессора 1 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
5
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
2
Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
2
"Зе - красавчик": президент показал фото с тренировки
Голосов: 4011
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua