СБУ задержала сепаратиста-агитатора

В Сумах сотрудники СБУ разоблачили пророссийского агитатора.
Злоумышленник распространял антиукраинские материалы в сети, сообщает СБУ.
Житель одного из областных центров размещал материалы с призывами нарушения территориальной целостности Украины.
"Антиукраинские публикации злоумышленник получал, в частности, во время личной переписки в социальной сети с фейковых аккаунтов, созданных представителями спецслужб РФ. Фигурант производства также принимал информацию из пропагандистских ресурсов страны-агрессора и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили вещественные доказательства его причастности к преступлению.
"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия", - пишут в СБУ.
Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги.
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