Бразильский наемник Лусварги таки отправится в тюрьму

Рафаэль Лусварги таки отправится в тюрьму. Суд над ним длился 3 года / фото: ООС

Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги.

Он приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в деятельности террористических организаций Л / ДНР, говорится в постановлении апелляционного суда от 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровским апелляционным судом принято решение о прекращении апелляционного производства", - информируют в прокуратуре.

Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступления в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке.

Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит.

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После заседания суда обвиняемый Рафаэль Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

При выполнении указанного приговора обвиняемому будет зачислено срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

Ранее, Рафаэль Лусварги был осужден постановлением Печерского районного суда к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований. Лусварги признал свою вину. Однако впоследствии Апелляционный суд отменил приговор за процедурных нарушений. Бразилец сначала содержался под стражей, но потом ему изменили меру пресечения, и он оказался на свободе, где жил в одном из киевских монастырей. Прокурор по делу боевика пояснил, что Лусварги выпустили из СИЗО, потому что планировали обменять с военнопленными ДНР и ЛНР. После этого его заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП. Лусварги поймали участники С14 и отвели в СБУ.