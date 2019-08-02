Волкер: Трамп может присоединиться к "нормандскому формату"

Волкер заверил, что США готовы присоединиться к переговорам по Донбассу. Фото: www.dw.com

Курт Волкер, представляющий Госдеп США по украинским вопросам, не исключает, что Дональд Трамп может присоединиться к урегулированию российско-украинской войны.

Проблему Волкер видит в действиях и политике России, об етом он сказал в интервью Тиждень.ua.

"Если будут признаки того, что Россия настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, где были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи" - сказал Волкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возвращение России в ПАСЕ - это ошибка: Волкер рассказал о будущем агрессора

Курт Волкер заверил, что США готовы всеми возможными способами поддержать Украину в завершении вооруженного конфликта.

"Не знаю, удалось бы нам длительное время поддерживать высокий степень привлечения президента или госсекретаря, как это происходит в рамках "нормандской четверки". Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира", - добавил Волкер.

К нормандскому формату могли бы приобщиться США, Великобритания и Китай, это важно для Украины. Эти переговоры уже давно не работают для урегулирования ситуации на Донбассе, заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в "Минске" Роман Безсмертный.