К "нормандскому формату" надо привлечь еще 3 страны - Безсмертный

США, Великобритания и Китай должни присоединиться к нормандских переговоров. Фото: www.volynnews.com

К нормандскому формату могли бы приобщиться США, Великобритания и Китай, это важно для Украины.

Эти переговоры уже давно не работают для урегулирования ситуации на Донбассе, заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в "Минске" Роман Безсмертный в интервью "Гордону".

Если "нормандский формат" перезапустят, то быстрых решений все равно не будет. В этом виноваты руководители Кремля и сами россияне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро

"Путину очень сложно принять решение о встрече в "нормандском формате" и начать диалог о Донбассе. Причиной является то, что россСМИ настроили общество в РФ на определенную позицию, что не может не отражаться на их электоральных настроениях. Для Путина участие в "нормандском формате" означает "сбить прицел". Здесь не так все просто. Поэтому нельзя говорить, что "нормандский формат" быстро соберется и начнет принимать решения. Это преувеличение", - отметил Безсмертный.

Украине следует приобщить тех мировых лидеров, которых предлагал Зеленский.

"Нам выгодно, чтобы к этому процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение "нормандского" и "будапештского" форматов решение проблемы, - большой вопрос", - сказал он.

Безсмертный также предполагает, что США не готовы к участию в "нормандском формате".

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения "нормандского" формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Но нужно ли это Украине? Да", - подчеркнул Безсмертный.

На встрече внешнеполитических советников в "нормандском формате" договорились о "хлебном" перемирии. Вместе с этим достигли консенсуса в вопросе разминирования Станицы Луганской и еще двух участков.