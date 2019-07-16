В нормандском формате договорились о перемирии и разминировании

На переговорах в нормандском формате договорились о перемирии. Фото: Андрей Дубчак

На встрече внешнеполитических советников в "нормандском формате" договорились о хлебном перемирии.

Вместе с этим достигли консенсуса в вопросе разминирования Станицы Луганской и еще двух участков, сообщает Укринформ.

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"По большому счету была продуктивная и прагматичная разговор, удалось достичь определенных договоренностей. В частности, что нам удалось достичь - достижение прекращения огня, так называемое "хлебное перемирие", проведение разминирования в Станице Луганской и на двух дополнительных предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования", - прокомментировал результаты встречи советников заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко.

Украина договорилась с Россией об обмене несколькими пленными в течение месяца. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя ОП по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко после встречи советников глав государств "нормандского формата" в Минске.