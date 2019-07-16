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вторник, 16 июля 2019 12:49

Обмен пленными может состояться в течение месяца - Пристайко

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Обмен пленными может состояться в течение месяца - Пристайко
Последний обмен пленными провели в 2017 году. Фото: Униан

Украина договорилась с Россией об обмене несколькими пленными в течение месяца.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя ОП по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко после встречи советников глав государств "нормандского формата" в Минске.

Он сказал, что это была продуктивная беседа.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества как мы назвали наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача - обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован", - заявил Пристайко.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

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